

للسياح الوافدين لمصر.. خطوات شراء شريحة محمول جديدة للسياح الوافدين لمصر.. خطوات شراء شريحة محمول جديدة

يستعد القطاع السياحي لاستقبال السائحين من مختلف الدول بعد تطعيم العاملين بالقطاع بلقاحات كورونا، وفي الوقت نفسه انفراجة في عودة الرحلات السياحية من روسيا إلى جميع المطارات المصرية، ويقدم "اليوم السابع" نصائح للسائحين الراغبين في شراء شريحة تليفون محمول جديدة وهي:



1- يقوم العميل بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، ويقوم بتقديم أصل جواز السفر الساري ومستند الإقامة الخاصين به إلى موظف نقطة البيع والذي يقوم بدوره بالتحقق من صحتهم والتأكد من سريان مدة إقامة العميل داخل جمهورية مصر العربية.



2- يقوم موظف نقطة البيع بالاحتفاظ بصور ضوئية ملونة من جواز السفر ومستند الإقامة الخاصين بالعميل.



3- يتم ربط مدة صلاحية الشريحة بفترة إقامة العميل الأجنبي داخل البلاد، حيث يتم فصل الخدمة عن الشريحة بعد انتهاء مدة إقامة العميل في جمهورية مصر العربية بشهر في حال عدم قيام العميل بتجديد فترة إقامته داخل البلاد وذلك من خلال قيامه بتقديم مستند الإقامة الجديد الى أي فرع من فروع شركة المحمول.



4- يستلزم التعاقد على شريحة المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل العقد وتسلم نسخة العقد الخاصة به.



5- يحق للعميل الأجنبي بجواز السفر السارى الواحد شراء بحد أقصى 5 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة المحمول.



واصلت أعداد مشتركى الهاتف المحمول، النمو فى مصر لتسجل 97.76 مليون خط بنهاية شهر يناير عام 2021 مقابل 95.36 مليون خط بنهاية شهر ديسمبر عام 2020 بنسبة نمو شهرى 2.15%، ومقارنة مع 95.7 مليون خط بنهاية شهر يناير من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 2.15%، لتصل نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر 95.87% بنهاية شهر يناير الماضى.