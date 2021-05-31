أسعار العملات فى بنك مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 3-6-2021

تنشر بوابة «أموال الغد» أسعار العملات اليوم فى بنك مصر مقابل الجنيه وفقا للتعاملات الصباحية للخميس الموافق 3-6-2021
أسعار العملات اليوم
العملة سعر الشراء سعر البيع
سعر الدولار في بنك مصر 15.62 15.72
سعر اليورو في بنك مصر 19.047 19.202
سعر الإسترليني في بنك مصر 22.104 22.289
فرنك سويسري 17.377 17.51
كرون دنماركي 2.5612 2.582
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.15 52.275
سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.1577 4.1916
دينار أردني 21.725 22.194
دينار بحريني 40.362 41.695
ريال قطري 3.9544 4.3161
ريال عماني 39.645 40.833
درهم الإمارات العربية 4.2562 4.28
كرون سويدي 1.8847 1.9026
كرون نرويجي 1.8793 1.8955
دولار كندي 12.963 13.068
دولار استرالي 12.076 12.189
ين ياباني 14.23 14.35
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