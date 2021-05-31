أسعار العملات فى بنك مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 3-6-2021

تنشر بوابة «أموال الغد» أسعار العملات اليوم فى بنك مصر مقابل الجنيه وفقا للتعاملات الصباحية للخميس الموافق 3-6-2021 أسعار العملات اليوم العملة سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار في بنك مصر 15.62 15.72 سعر اليورو في بنك مصر 19.047 19.202 سعر الإسترليني في بنك مصر 22.104 22.289 فرنك سويسري 17.377 17.51 كرون دنماركي 2.5612 2.582 سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.15 52.275 سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.1577 4.1916 دينار أردني 21.725 22.194 دينار بحريني 40.362 41.695 ريال قطري 3.9544 4.3161 ريال عماني 39.645 40.833 درهم الإمارات العربية 4.2562 4.28 كرون سويدي 1.8847 1.9026 كرون نرويجي 1.8793 1.8955 دولار كندي 12.963 13.068 دولار استرالي 12.076 12.189 ين ياباني 14.23 14.35

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك