

الأسهم الأمريكية ترتفع في ختام تعاملات الأربعاء بدعم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا الأسهم الأمريكية ترتفع في ختام تعاملات الأربعاء بدعم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم صعود أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة وترقب إعلان مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة غدا الخميس وإصدار التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة المقبل.



وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 25 نقطة ليغلق عند 34.600 ألف نقطة.



وصعد مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.1% أو 6 نقاط ليسجل 4208 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ناسداك” 0.1% ما يعادل 20 نقطة تقريباً عند 13.756 ألف نقطة.

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