هيونداي ستطرح خدمة اشتراك شهري لتجربة أيونيك 5 الكهربائية

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صورة الخبر: هيونداي ستطرح خدمة اشتراك شهري لتجربة أيونيك 5 الكهربائية
هيونداي ستطرح خدمة اشتراك شهري لتجربة أيونيك 5 الكهربائية

المربع نت – لا شك في أن واحدة من أهم عقبات اقتناء السيارات الكهربائية للكثيرين ناتجة عن عدم تجربتها مسبقاً وعدم وجود ألفة مع آليات قيادتها.. وهي مشكلة تحاول هيونداي حلها في الغرب عبر تقديم خدمة اشتراك شهرية لسيارة أيونيك 5 الكهربائية الجديدة.

الهدف الرئيسي من خدمة الاشتراك الجديد هي إغراء المترددين بتجربة أيونيك 5 لإقناعهم بتميزها ومتعة التحكم بها وربما دفعهم لشراء السيارة بشكل فعلي لاحقاً.

وستمتد فترة الاشتراك بين شهر إلى ثلاثة أشهر وفق تقرير مجلة “أوتوموتيف نيوز”، ولم يتم تحديد أسعار الاشتراك للوقت الحالي.

من المتوقع توسيع مجموعة هيونداي لخدمة الاشتراك الشهري للمزيد من سياراتها الكهربائية القادمة تحت علامات هيونداي وكيا وجينيسيس وأيونيك ضمن الاستراتيجية الكهربائية الجديدة للشركة، والتي أدت لإيقاف تطوير محركات البنزين والديزل الجديدة بشكل نهائي مؤخراً.

صورة الخبر: هيونداي ستطرح خدمة اشتراك شهري لتجربة أيونيك 5 الكهربائية

المصدر: المربع نت

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