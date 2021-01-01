

طرح فئة جديدة من سيارة إيجل 580 موديل 2021 في مصر بسعر أقل طرح فئة جديدة من سيارة إيجل 580 موديل 2021 في مصر بسعر أقل

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، الوكيل الرسمي لـ علامة DSFK الصينية، عن طرح فئة جديدة من طراز دي إس إف كيه إيجل 580 موديل 2021 السبعة راكب في السوق المحلي، والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV، أو ما تُعرف بـ الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.



وكان الوكيل أعلن عن طرح فئة واحدة من طراز إيجل 580، تحمل اسم Luxury، بينما جاءت الفئة الجديدة باسم Comfort، وهي أقل تجهيزًا مقارنة بالفئة المطروحة بالفعل في السوق المصري.



علمًا بأن الفئة الأعلى تجهيزًا والتي تحمل اسم Luxury تم طرحها في يناير الماضي، بموديل 2021، وبمقارنة النسخيتين سويًا، نجد أن الفروقات بينهما تكمن في تجهيزات الأمان والسلامة، بالإضافة إلى الكماليات الداخلية والخارجية، والتي تفوقت فيهما الفئة الثانية.

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وجاءت أسعار فئات سيارة إيجل 580 في سوق السيارات المصري، وفقًا لما أعلنها وكيل علامة ناشيونال موتورز، كما يلي:الفئةالسعر بالجنيه المصريLuxury354,900Comfort299,000ووفقَا لما أكده مصدر مسؤول في شركة ناشيونال موتورز لـ "عالم السيارات، فإن مواصفات الفئة الجديدة جاءت كالتالي:الأداء والقوةاحتوت الفئة الجديدة من سيارة إيجل 580 موديل 2021 على محرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 165 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، فيما يتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك، مع العلم أن الفئة الثانية جاءت بنفس منظومة القوة.تجهيزات الأمان والسلامةفيما احتوت السيارة بفئتها الأولى الجديدة على مواصفات أمان عديدة من بينها، 4 وسائد هوائية، كاميرا خلفية، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، حساسات ركن خلفية.، إنذار ضد السرقة، نظام قياس ضغط الإطارات، فرامل يد إلكترونية، نظام فرامل مانعة للانزلاق AS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام فرامل مساعد في حالة الطوارئ BA، مساعد السيارة في الصعود والهبوط من المرتفعات، مساعد ثبات السيارة على الطرق المنزلقة TCS.علمًا بأن الفئة الثانية توفرت بنفس تجهيزات الأمان والسلامة المتوفرة في الفئة الأولى، مع زيادة بعض التجهيزات ومن بينها، فرامل يد كهربائية.كماليات إيجل 580 الفئة Comfortجاءت السيارة مع تجهيزات خارجية من بينها جنوط مقاس 17 بوصة مع خيارين من الألوان، بالإضافة إلى مرايات كهرباء.بينما احتوت المقصورة على كماليات داخلية ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة المهام، زجاج حراري خلفي، شاشة ذكية مقاس 8 بوصات، نظام بلوتوث لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة، عدادت رياضية، علاوة على فرش مصنوع من خامة الجلد، مدخل USB، وراديو FM.كماليات الفئة الثانية Luxryوتكمن الاختلافات بين الفئتين، أن الثانية احتوت على تجهيزات خارجية إضافية من بينها فتحتين شكمان بحلية من الكروم في الإكصدام الخلفي، كشافات ضباب أمامية أكبر بإضاءة LED مع شكل رياضي للإكصدام الأمامي، إضاءة نهارية LED، مصابيح أمامية LED، مصابيح خلفية LED، جناح خلفي بلون السيارة، مرايات جانبية قابلة للضم أوتوماتيكيًا والتعديل والتسخين كهربائيًا ومثبت عليها إضاءة إشارات LED، فتحة سقف، مقبض الأبواب من الكروم، قضبان سقف.وتتمثل الاختلافات الداخلية بين الفئتين في إضافة بعض الكماليات بمقصورة الفئة الثانية، ومن بينها نظام ترفيه يدعم نظام الملاحة، تكييف أوتوماتيكي مع فتحتين تكييف في الخلف، مثبت سرعة، مسند يد أمامي.