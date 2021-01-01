

بعد تحديد موعد تدشينها رسميًا.. أبرز المعلومات المتاحة عن تويوتا "لاند كروزر" القادمة بعد تحديد موعد تدشينها رسميًا.. أبرز المعلومات المتاحة عن تويوتا "لاند كروزر" القادمة

"مضى الكثير ولم يتبق سوى القليل".. هكذا يشعر جميع متابعي ومحبي أسطورة المهام الشاقة تويوتا "لاند كروزر LandCruiser" بعد أن تم الكشف أخيرًا خلال الساعات الماضية عن فيديو تشويقي للنسخة المنتظرة 300 Series، مع تحديد موعد الكشف عنها رسميًا يوم "9 يونيو" في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مصر، كجزء من بث مباشر على المنصات الإلكترونية "يوتيوب" و"فيسبوك".



جاء تأكيد التاريخ من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"تويوتا الشرق الأوسط"، حيث تم عرض مقطع فيديو قصير يظهر خلاله أول لمحة للسيارة بشكل رسمي، بعد عدة تسريبات وصور تجسسية في السابق. وفيما يلي أهم المعلومات المتاحة من خلال التقارير والتوقعات والنشرة المسربة لمواصفات السيارة في شهر مايو الماضي:



تأتي السيارة الجديدة بمحرك ديزل V6 سعته 3.3 لترًا بشاحن تيربو مزدوج قادر على توليد قوة 302 حصان وأقصى عزم دوران 700 نيوتن متر، ليكون بديلاً للمحرك V8 ذي سعة 4.5 لترًا الخاص بالجيل السابق 200 Series.

تتوفر لاند كروزر في الأسواق الأخرى بمحرك بنزيني V6 سعته 3.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو مزدوج بحيث يمكنه توليد قوة 409 أحصنة وأقصى عزم دوران 650 نيوتن متر، مع إتاحة اختيارات هجينة لاحقًا.

كلا المحركين يتصلان بناقل حركة أوتوماتيك 10 سرعات وفقًا للآراء المتداولة.

تقدر "سعة السحب" بنحو 3500 كجم لكل من المحركين.

تتضمن تجهيزات الأمان: فرامل طوارئ تلقائية، مثبت سرعة تكيفي، المساعدة على البقاء في المسار، التعرف على إشارات المرور، وغير ذلك.

تتضمن تعزيزات التكنولوجيا الحديثة: كاميرا توفر رؤية 360ْ، تكييف رباعي التوزيع، شاشة لمس للبيانات والترفيه مقاس 12.3 بوصة، شاشة رقمية للسائق مقاس 7.0 بوصة، زوج من الشاشات للمقاعد الخلفية مقاس 11.6 بوصة، نظام صوتي JBL 14 سماعة.

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من المتوقع أن يتم بناء السيارة على منصة TNGA-F والتي تدعم النسخة الإلكترونية من نظام تعليق تويوتا "E-KDSS"، مع زوايا للطرق الوعرة مماثلة للموجودة في السيارة السابقة 200 Series.تتضمن تفاصيل وظائف الطرق الوعرة: اختيار أوضاع حسب طبيعة الطرق (Multi-Terrain Select)، أقفال تفاضلية "دفرانشال" (أو دفرانشال خلفي محدود الانزلاق حسب الإصدار)، وغير ذلك.الجدير بالذكر أن بداية إنتاج تويوتا لاند كروزر تعود إلى عام 1951، وخلال عشرات السنين انطلقت في إصدارات وأجيال عديدة كان آخرها في عام 2008 عندما بدأ إنتاج 200 Series.