5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان

آخر الأخبارأخبار السيارات › 5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان

صورة الخبر: 5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان
5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان

أعلن وكيل علامة هيونداي في مصر عن أحدث قائمة أسعار للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات توسان موديل 2021 الجديدة، التي قدمت جميع فئاتها بزيادة ثابتة بقيمة ٥ آلاف جنيه.

أصبحت تقدم توسان الجديدة بعد الزيادة بسعر رسمى يبدأ من 450 ألف جنيه، 480 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما قدمت الفئة الثالثة بعد الزيادة بسعر رسمي 515 ألف جنيه، الفئة الرابعة 565 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزاً قدمت بسعر رسمي 605 ألف جنيه.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager