

5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان 5 آلاف جنيه زيادة لـ هيونداى توسان

أعلن وكيل علامة هيونداي في مصر عن أحدث قائمة أسعار للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات توسان موديل 2021 الجديدة، التي قدمت جميع فئاتها بزيادة ثابتة بقيمة ٥ آلاف جنيه.



أصبحت تقدم توسان الجديدة بعد الزيادة بسعر رسمى يبدأ من 450 ألف جنيه، 480 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما قدمت الفئة الثالثة بعد الزيادة بسعر رسمي 515 ألف جنيه، الفئة الرابعة 565 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزاً قدمت بسعر رسمي 605 ألف جنيه.