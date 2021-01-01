جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل فتة فول بأسهل الخطوات



طريقة عمل فتة فول طريقة عمل فتة فول

فتة فول من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فقدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة فول







مقادير فتة فول



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فول مدمس حبة كاملةزيتكمونليمونملحطماطمبصل اخضربقدونسطحينةزباديخلثومزيت زيتونخبز بلدي محمصثوم بودرةطريقة تحضير فتة فول-تخلط الطماطم مع البصل الاخضر والبقدونس، وتترك جانبا- يخلط الخبز المحمص مع السماق والثوم البودرة ويترك جانبا- يرص الخبز ثم يضاف الفول والصوصللصوص:- تخلط الطحينة مع الزبادي، الخل، الثوم وزيت الزيتونالفول:- يسخن الفول مع الليمون، الزيت، الليمون والملح