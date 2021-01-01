يعشق الكثير من أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال تناول المعجنات، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل معجنات الهوت دوج بمذاق لا يقاوم وبشكل يجعل جميع الأطفال يقبل على تناولها إليك التفاصيل.
مقادير معجنات الهوت دوج
هوت دوج
1 كيلو دقيق
ربع كوب نشا
2 بيض
ملح
سكر
ثلث كوب ماء
نصف ملعقة بيكنج باودر
نصف كوب جبنة مبشورة
بصل
ثوم
بهارات مشكلة
ثوم وبصل بودرة
ملح وفلفل للوجه
بيض
لبن
فلفل اسود
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