طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
تعد الكبدة الاسكندراني من الأكلا الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثيرين، ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة زي المحلات.
المكونات:-
كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة
بصل شرائح
ثوم مفروم
زيت
فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
قليل من الكمون
طريقة تحضير الكبدة
1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.
2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى. البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا
3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.
4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.
5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم،
ويتم تناول فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.
التعليقات على زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق