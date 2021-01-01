زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني



طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

تعد الكبدة الاسكندراني من الأكلا الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثيرين، ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة زي المحلات.



المكونات:-



كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

بصل شرائح

ثوم مفروم

زيت

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فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرةفلفل أسودملحخلعصير ليمونربع ملعقة كزبرة جافةقليل من الكمون​طريقة تحضير الكبدة1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى. البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم،ويتم تناول فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.