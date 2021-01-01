زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

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طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

تعد الكبدة الاسكندراني من الأكلا الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثيرين، ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة زي المحلات.

المكونات:-

كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة
بصل شرائح
ثوم مفروم
زيت

فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
قليل من الكمون​



طريقة تحضير الكبدة
1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.

2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى. البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا
3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.
4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.

5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم،

ويتم تناول فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.

المصدر: elbalad

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