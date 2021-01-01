على عكس المألوف.. مشروبات تقضي على رائحة العرق



مشروبات تقضي على رائحة العرق مشروبات تقضي على رائحة العرق

يستخدم الجميع مزيلات العرق باختلاف أنواعها لإخفاء رائحة الجسم المزعجة، ولكن تبقى المشكلة في ظهور رائحة العرق النفاذة التي قد تغطي على رائحة المزيل سواء كريمي أو اسبراي.







وبما أن ظهور العرق في الصيف أمر ضروري حتى مع استخدام المزيل، سنتبع طريقة مختلفة لتحسين رائحة الجسم باستخدام وتناول المشروبات الطبيعية التي تجعل "العرق" بدون رائحة مزعجة، كشفت عنها رضوى الشربيني.

القرفة والزنجبيل



قد يعجبك أيضا...

يعتبر مشروب القرفة على الزنجبيل من المشروبات الحارقة للدهون ويزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة، إلا أن هذا المشروب يتميز بكونه يحسن وظائف الجسم كافة بما فيها رائحته، فيعمل على تحسين رائحة الجسم وجعل العرق دون رائحة.النعناعتناول النعناع أخضر أو حتى مشروبا بعد غليه طازجا أو مجففا يعمل على تحسين رائحة الجسم كثيراً باعتباره أحد أهم الأعشاب والخضراوات الورقية ذات الرائحة النفاذة العطرة التي تثبت في الجسم ليحسن رائحة العرق كثيرا أو على الأقل جعله دون رائحة.المرمريةيوضع عشب مريمية أو المرمرية في ماء مغلي، وذلك ليحضر كوب من المرمرية المغلية التى تعتبر من المشروبات التي تحسن رائحة الجسم، حيث تعتبر المرمرية نباتا عطريا يساعد على تقليل العرق، وتحسن رائحة الجسم والفم كثيرا، لهذا يفضل متابعة تناولها يومياً دون مبالغة.كما يمكن خلط مقدار من زيت الميرمية مع زيت الزيتون، ثم يوزع الخليط على البشرة مواضع العرق لتخفيف الرائحة.أو استخدام الميرمية المغلية لغسل منطقة تحت الإبطين لتحسين الرائحة عند ظهور العرق.