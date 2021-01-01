أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك



أضرار الكبدة الفاسدة أضرار الكبدة الفاسدة

تحتوي الكبدة على العديد من الفوائد الصحية، ويخزن كبد الحيوانات أيضًا العديد من المغذيات الدقيقة المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤدي عددًا من الوظائف الحيوية، ونتيجة لذلك ، تحصل على جرعة مركزة جدًا من التغذية عندما تأكل الكبد.



وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية ، تعد الكبدة مصدرًا غنيًا بالحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم وفيتامين أ وفيتامين ب مثل الكولين والبيوتين، كمية هذه العناصر الغذائية في حصة واحدة من الكبد تفوق بكثير تلك الموجودة في معظم الأطعمة النباتية.



من الخطورة تناول الكبد الفاسد لأنه قد يحتوي على بكتيريا ممرضة مسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية .

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تنمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض بسرعة في الطعام الذي يُترك في درجة حرارة الغرفة ويزداد احتمال حدوثه في الطعام الفاسد .البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا الموجودة في الكبد واللحوم بشكل عام هي السالمونيلا والشيغا التي تنتج سموم الإي كولاي (STEC)، وتحدث حالات تفشي العدوى المرتبطة بهذه البكتيريا بشكل متكرر، وقد يستغرق ظهور الأعراض عدة أيام.