ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي المصري



ضربة موجعة للترجي ضربة موجعة للترجي

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي لمدة عام لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.



وثبتت إيجابية نتيجة اختبار لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال مباراة فريقه ضد مولودية الجزائر الجزائري في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل الماضي.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وبلوغهما الدور ربع النهائي معا.

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ويشكل الإيقاف ضربة موجعة للترجي المقبل على مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في الدور نصف النهائي.وقررت اللجنة معاقبة حارس مرمى مولودية الجزائر أحمد بوطاقة وزميله المهاجم عبد النور بلخير لمدة عام أيضا بسبب اعتدائهما على البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة فريقهما ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.وأوضحت اللجنة "بعد صافرة النهاية، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف".وفاز الوداد البيضاوي بهدف وحيد وبلغ الدور نصف النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1.وأضافت "إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة لمدة اثني عشر (12) شهرا. يتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية".وفرضت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف دولار على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية.