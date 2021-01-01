"كنز الزمالك".. تفاصيل قضية كبرى بمليار جنيه شكر السيسي القضاة عليها

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شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القضاة والموظفين في إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط "إحدى القضايا المهمة".



وبعد صدور بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بشأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، تساءل الكثيرون عن تفاصيل تلك القضية.



وجاءت تفاصيلها، كالتالي: "عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة وتحف نادرة بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريبًا، وأخطرت إدارة تنفيذ الأحكام مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي، الذي أخطر المستشار عمر مروان، وزير العدل بالواقعة، وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه".

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وعثرت قوة تنفيذ أحكام، على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة بالزمالك، وذلك خلال تنفيذها حكما قضائيا صادرا ضد نجل مالك الشقة، وهو «كريم. أ. ع» نجل المستشار «أ. ع».وتقدر المقتنيات بمبالغ طائلة، تتخطى مليار جنيه، بحسب مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، وأن النيابة العامة تفحص مصادر الحصول على تلك المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة مستشار سابق يدعى «أ. ع» 75 سنة يشغل منصبا قضائيا رفيعا حاليًا في الكويت.وأفادت تحقيقات النيابة في تلك القضية التي تبذل فيها جهات التحقيق جهودًا جبارة للكشف عن ملابسات وجود عدد كبير من القطع الأثرية النادرة، أن مباحث تنفيذ الأحكام وقت أن ذهبت لتنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك الشقة ويدعى «كريم» لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحدا فيها فكسرت باب الشقة فوجدت الشقة داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكيوخلال الساعات القليلة الماضية، عثرت قوة تنفيذ أحكام، على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة بالزمالك، وذلك خلال تنفيذها حكما قضائيا صادرًا ضد نجل مالك الشقة، وهو «كريم. أ. ع» نجل المستشار «أ. ع».وعلمت صحيفة «الوطن» المصرية أن النيابة العامة قاربت على الانتهاء من التحقيقات الموسعة التي تجريها في تلك القضية، وأن تلك المقتنيات تقدر بمبالغ طائلة، تتخطى مليار جنيه، بحسب مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، وأن النيابة العامة تفحص مصادر الحصول على تلك المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة مستشار سابق يدعى «أ. ع» 75 سنة يشغل منصبا قضائيا رفيعا حاليًا في الكويت.كميات ضخمة من المقتنيات الأثريةوأفادت تحقيقات النيابة في تلك القضية التي تبذل فيها جهات التحقيق جهودًا جبارة للكشف عن ملابسات وجود عدد كبير من القطع الأثرية النادرة، أن مباحث تنفيذ الأحكام وقت أن ذهبت لتنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك الشقة ويدعى «كريم» لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحدا فيها فكسرت باب الشقة فوجدت الشقة داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.رواية صاحب الشقةوتحدث نجل مالك الشقة عن عدم قانونية كسر الباب ودخول الشقة بزعم أن الشرطة أخطأت في دخول شقته ودخلت شقة والده، لكن تلك الرواية رد عليها مصدر أمني قائلا: «إن الشرطة كانت تنفذ القانون وإن التحريات أكدت على أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، وأن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدًا بها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات من قبل النيابة العامة».