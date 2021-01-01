القبض على شاب أميركي كان مسافرا للانضمام لداعش في سيناء

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أبلغت والدته مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن ابنها يريد الانتقال إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف داعش وأنه طُرد من وسائل التواصل الاجتماعي لانتهاكه الشروط لنشره منشورات مؤيدة للتنظيم

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم إلقاء القبض على شاب من ولاية واشنطن كان يستعد لركوب رحلة جوية دولية يوم الجمعة بتهمة التخطيط للانضمام إلى داعش في سيناء.



واتُهم إلفين هانتر بجورن ويليامز ، 20 عامًا من سياتل بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية. وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. ومثل ويليامز أمام المحكمة لأول مرة يوم الثلاثاء عبر الفيديو وأمر قاضٍ فيدرالي باحتجازه.



ومنذ أن كان ويليامز في المدرسة الثانوية اتصل المسؤولون ووالدته بمكتب التحقيقات الفيدرالي للإبلاغ عن مخاوفهم بشأن آرائه "المتطرفة" تجاه داعش وفقا للسي إن إن الأميركية.

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وفي أكتوبر 2017، قال ويليامز في المدرسة إنه يريد الانضمام إلى داعش، وزعم أن هجوم داعش في مايو 2017 على حفل موسيقي في مانشستر بالمملكة المتحدة، حيث قُتل وجُرح الكثير من الأشخاص، كان مبررًا لأن الممثل كان يرتدي ملابس استفزازية، بحسب الشكوى الجنائية.والدته تبلغ عنهوفي الشهر التالي، أبلغت والدته مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن ابنها يريد الانتقال إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف داعش، وأنه طُرد من وسائل التواصل الاجتماعي لانتهاكه الشروط لنشره منشورات مؤيدة لداعش.ويقول ممثلو الادعاء إن وليامز أعلن مبايعته لزعيم داعش الحالي في نوفمبر 2020. وغادر ويليامز منزل والدته في سانتا كلارا كاليفورنيا، وكان يعيش في سياتل حيث اصطحبه أعضاء أحد المساجد وأشركوه في العمل الخيري وشجعوا ويليامز على التخلص من التطرف، ومساعدته في الحصول على مكان للعيش فيه وتناول الطعام. وأوضح أعضاء المسجد لوليامز أنه سيُطلب منه التخلي عن داعش إذا أراد قبول مساعدة المسجد".وعندما اكتشف أعضاء المسجد أن ويليامز لا يزال منخرطًا في محادثات عبر الإنترنت مع أشخاص آخرين متطرفين، أنهى المسجد علاقته به.وباستخدام مصادر سرية قريبة من وليامز، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمراقبة نشاطه وأصبح على دراية بجهوده للسفر إلى الشرق الأوسط والانضمام إلى داعش. وقال المدعون إن ويليامز أعرب لرفاقه أنه إذا لم يتمكن من السفر إلى الخارج، فسوف يرتكب هجومًا في الولايات المتحدة باسم داعش.وبدأ ويليامز في التواصل مع من يعتقد أنهم مجندون تابعون لداعش ويمكنهم نقله إلى خلية إرهابية تابعة لداعش في الشرق الأوسط أو أجزاء أخرى من العالم.وفي أوائل شهر مايو، حجز ويليامز رحلة جوية من سياتل إلى أمستردام ومنها إلى مصر للانضمام إلى داعش. وفي 28 مايو، ذهب إلى مطار سياتل تاكوما الدولي للحاق بالمحطة الأولى من رحلته الدولية وتم القبض على وليامز عند بوابة المغادرة يوم الجمعة هناك.