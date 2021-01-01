انسي اسمرار المرفقين والركبتين ب 6 طرق مجربة



اسمرار المرفقين والركبتين اسمرار المرفقين والركبتين

تعاني من اسمرار الكوع والركبتين بالرغم من أنك من ذوات البشرة البيضاء ولا تستطيعين ارتداء النصف كم وملابس بلا أكمام، لذلك نقدم لك ٦ وصفات مبتكرة لإزالة اسمرار المرفقين والركبتين.



كشف موقع هيلثي عن أسباب اسمرار المرفقين وهو الاحتكاك المتكرر للمرفقين ، والتعرض لأشعة الشمس، وعدم التوازن الهرموني ، وترسب صبغة الميلانين، لذلك إليك 6 طرق طبيعية مجربة مختبرة للتخلص من إسمرار الأكواع الداكنة بسرعة.





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1. زيت جوز الهنديمكن الوصول إلى زيت جوز الهند بسهولة ، لذا فإن السعر والوصول ليسا مشكلة.يحتوي على فيتامين إي الذي يقلل الجفاف ويصلح البشرة الداكنة والتالفة.الاتجاه: استخدميه عدة مرات خلال اليوم ، خاصة بعد الاستحمام، افركي الزيت لمدة دقيقتين على الأقل، يمكنك أيضًا مزج زيت جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المحلول واتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل، امسحي بمنشفة وشاهدي النتيجة بعد بضعة أيام.يمكنك أيضًا مزج مسحوق الجوز مع زيت جوز الهند لعمل عجينة سميكة وتطبيقه على المرفقين مرتين إلى ثلاث مرات خلال اليوم.2. الليمونيعتبر عصير الليمون من عوامل التبييض الطبيعية لاحتوائه على فيتامين سي الذي ينير لون البشرة عن طريق إزالة الخلايا الميتة والميلانين.ضعي عصير الليمون واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. الآن اشطفيه بالماء الفاتر وضعي المرطب للحفاظ على ترطيب البشرة.احتياطات، بما أن الليمون له خاصية تسبب جفاف الجلد ، فلا تحاولي العلاج أكثر من مرة في الأسبوع ، لا تعرضي بشرتك للشمس لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.3. الزباديعلاج منزلي سهل ورخيص ويمكن الوصول إليه للتخلص من الأكواع الداكنة، الزبادي غني بحمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح لون البشرة. بالإضافة إلى التفتيح ، فإنه يرطب وينظف البشرة.الاتجاه: يمكنك تجربة الزبادي بطريقتين مختلفين، يمكنك إما إضافة الخل إليها لعمل معجون ناعم وتطبيق هذا المعجون على الأكواع والركبتين اغسلي المرفقين بعد أن يجف المعجون، جففي المرفقين بمنشفة وضعي المرطب.طريقة أخرى لاستخدام الزبادي هي خلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص مع ملعقة كبيرة من الزبادي، يوضع ويشطف بعد 20 دقيقة، كرري الإجراء ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.4. سكرنظرًا لأن حبيبات السكر لها خاصية تقشير خلايا الجلد الميتة ، فيمكن أيضًا إثبات أن مقشرها مفيد في تفتيح لون الكوع.الإرشادات: هناك طرق مختلفة لاستخدام السكر لتفتيح الأكواع الداكنة.يمكنك مزج السكر بزيت الزيتون لعمل معجون ثم دهنه على الركبتين والأكواب، افركي المرفقين لمدة خمس دقائق على الأقل، يغسل بالصابون والماء الدافئ، كرري هذا العلاج مرة واحدة يوميًا حتى لا يتلاشى اللون الداكن على مرفقيك بشكل دائم.5. صودا الخبزنظرًا لخصائصها في التنظيف ، تستخدم صودا الخبز في العديد من المنظفات والمواد المسببة للعدوى، لاستغلال خاصية التنظيف ، يمكن أيضًا استخدام صودا الخبز لتفتيح بشرة الكوع الداكنة، يزيل التصبغات الزائدة والخلايا الميتة حول الركبتين والمرفقين.أضفي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة من الحليب لتشكيل عجينة، افركي المعجون على المناطق المصابة لمدة ثلاث دقائق على الأقل، اغسلي وكرري الإجراء كل يوم حتى تفتح بشرتك.6. الصبارربما سمعت عن استخدام الألوة فيرا كعلاج منزلي لعلاج مشاكل الجلد المختلفة، وذلك لأنه يرطب البشرة ويمنع تسميرها وموتها. كما أنه يصلح خلايا الجلد التي تضررت من الشمسالإرشادات: استخرج أوراق الصبار ،وقطعها واخذ المادة اللزحة بها ضعي العصير على كوعك الداكن، و اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ، كرري الإجراء مرتين يوميًا حتى يتلاشى اللون الداكن.