توقف عن وضعها فى غسالة الأطباق .. هذه الأشياء تفسدها



غسالة الأطباق غسالة الأطباق

الاستعمال الخاطئ للأجهزة المنزلية يقلل من عمرها الافتراضي، وأحيانًا يتسبب في كثرة أعطال الجهاز، من بينها غسالة الأطباق، فهناك أخطاء قد تقومين بها عند استخدامك لغسالة الأطباق تضرها أو تسبب تلف الأشياء أو حتى عدم نظافتها، كشفت عنها الشيف نجلاء الشرشابى.





أشياء لا يجب وضعها في غسالة الأطباق:





-السكاكين المصنوعة من الصلب.

-الأكواب والكاسات الكريستال والمدهبة.

-العلب الأواني ذات خاصية العزل الحراري

-الأواني والحلل غير اللاصقة والألومنيوم والزهر.

-الأواني وأدوات الغرف وألواح التقطيع الخشبية.

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بعض الحلل والطاسات غير اللاصقة تكون غير مناسبة لدخول غسالة الأطباق، لذلك يجب التأكد من وجود العلامات التي تشير إلى إمكانية غسل أدوات الطعام في غسالة الأطباق.ستجد هذه العلامة موجودة على أداة الطعام أو في التعليمات الموجودة مع مغلفات الشراء.نصائح للحفاظ على غسالة الأطباق وتحقيق أعلى كفاءة:-التخلص من بقايا الأكل جيدًا قبل وضع الأطباق في الغسالة.-عدم تحميل الغسالة بكمية مواعين أكثر من اللازم.-تنظيف الفلاتر الموجودة في أسفل الغسالة بشكل دوري، باستخدام فرشاة ناعمة وصابون سائل.-دورة تنظيف لغسالة الأطباق كل شهر، تشغل فيها دورة عادية جدًا على درجة حرارة عالية بدون إضافة مسحوق بالخل فقط.-استعمال صابون تنظيف مخصص لغسالات الأطباق، سواء بودرة أو سائل أو أقراص، يجب أن يكون مخصصا لغسالات الأطباق.