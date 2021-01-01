حصل موقع "صدي البلد" علي فيديو وصور لموقع ارتكاب مجزرة قرية أبوحزام بـنجع حمادي، والتي راح ضحيتها ١٧ شخصا"١٠ قتلى و٧ مصابين" من بينهم أطفال و سيدات.
تشهد منطقة ارتكاب المذبحة والتي تقع بمدخل قرية أبوحزام، حالة هدوء حذر بعد يوم دامي، لم يحدث منذ عقود طويلة، وسط حالة تخوف من تجدد الاشتباكات مرة أخرى.
ويتواجد في القرية، منذ وقوع المذبحة عصر أمس الأربعاء، قوات الأمن لضبط أطراف المشاجرة و المتهمين بارتكاب المذبحة و الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
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التعليقات على أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي
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