أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

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صورة الخبر: أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي
أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

حصل موقع "صدي البلد" علي فيديو وصور لموقع ارتكاب مجزرة قرية أبوحزام بـنجع حمادي، والتي راح ضحيتها ١٧ شخصا"١٠ قتلى و٧ مصابين" من بينهم أطفال و سيدات.

تشهد منطقة ارتكاب المذبحة والتي تقع بمدخل قرية أبوحزام، حالة هدوء حذر بعد يوم دامي، لم يحدث منذ عقود طويلة، وسط حالة تخوف من تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

ويتواجد في القرية، منذ وقوع المذبحة عصر أمس الأربعاء، قوات الأمن لضبط أطراف المشاجرة و المتهمين بارتكاب المذبحة و الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع أطراف المشاجرة و المصابين، مع تكليف الطب الشرعي بفحص جثث المتوفين و إعداد التقارير اللازمة.

وكانت قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي، شهدت مذبحة دامية راح ضحيتها ١٠ قتلي و ٧مصابين بينهم حالات خطيرة، جري نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام و مستشفي قنا الجامعي.
https://www.elbalad.news/4838284

المصدر: elbalad

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