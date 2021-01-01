لحظة سقوط طائرة بدون طيار في فوهة بركان عقب إنفجاره.. شاهد



سقوط طائرة بدون طيار سقوط طائرة بدون طيار

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة بدون طيار أثناء سقوطها في فوهة بركان عقب إنفجاره خلال تصويرها له من الأعلى .



حسب ما ورد في "سبوتنيك"، فإن طائرة مسيرة يتحكم فيها شخص عن بعد سقطت في فوهة بركان في أيسلندا بعدما حلقت فوق فوهة بركان انفجر في ايسلندا.



أوضح مشغل الطائرة المسيرة، فإن الحمم التي تنبعث من البركان قادرة على الغنهاء على أي جسم صلب بسبب حرارتها العاللية للغاية و لم تتمكن الطائرة من الصمود أمام قوة حرارة الطائرة .

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و وفقا لما ظهر في الفيديو فإن الطائرة قامتا بتصوير البركان عن بعد و لكنها لم تتمكن من الصتوير بعد إقترابها من فوهة البركان، مما تسبب في سقوطها و إنقطاع البث في تلك اللحظة .جدير بالذكر أن المسئول عن الطائرة أكد أن البث انقطع فور إقتراب الطائرة من لهيب البركان، و ىخر ما قامت بتصويره هو إقترابها من البركان و انصهرت داخل البركان بعدها .https://streamable.com/q8yn3b