تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة بدون طيار أثناء سقوطها في فوهة بركان عقب إنفجاره خلال تصويرها له من الأعلى .
حسب ما ورد في "سبوتنيك"، فإن طائرة مسيرة يتحكم فيها شخص عن بعد سقطت في فوهة بركان في أيسلندا بعدما حلقت فوق فوهة بركان انفجر في ايسلندا.
أوضح مشغل الطائرة المسيرة، فإن الحمم التي تنبعث من البركان قادرة على الغنهاء على أي جسم صلب بسبب حرارتها العاللية للغاية و لم تتمكن الطائرة من الصمود أمام قوة حرارة الطائرة .
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التعليقات على لحظة سقوط طائرة بدون طيار في فوهة بركان عقب إنفجاره.. شاهد
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