لحظة سقوط طائرة بدون طيار في فوهة بركان عقب إنفجاره.. شاهد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › لحظة سقوط طائرة بدون طيار في فوهة بركان عقب إنفجاره.. شاهد

صورة الخبر: سقوط طائرة بدون طيار
سقوط طائرة بدون طيار

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة بدون طيار أثناء سقوطها في فوهة بركان عقب إنفجاره خلال تصويرها له من الأعلى .

حسب ما ورد في "سبوتنيك"، فإن طائرة مسيرة يتحكم فيها شخص عن بعد سقطت في فوهة بركان في أيسلندا بعدما حلقت فوق فوهة بركان انفجر في ايسلندا.

أوضح مشغل الطائرة المسيرة، فإن الحمم التي تنبعث من البركان قادرة على الغنهاء على أي جسم صلب بسبب حرارتها العاللية للغاية و لم تتمكن الطائرة من الصمود أمام قوة حرارة الطائرة .

و وفقا لما ظهر في الفيديو فإن الطائرة قامتا بتصوير البركان عن بعد و لكنها لم تتمكن من الصتوير بعد إقترابها من فوهة البركان، مما تسبب في سقوطها و إنقطاع البث في تلك اللحظة .

جدير بالذكر أن المسئول عن الطائرة أكد أن البث انقطع فور إقتراب الطائرة من لهيب البركان، و ىخر ما قامت بتصويره هو إقترابها من البركان و انصهرت داخل البركان بعدها .

https://streamable.com/q8yn3b

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لحظة سقوط طائرة بدون طيار في فوهة بركان عقب إنفجاره.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72367

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager