ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر



تعرضت سفينة خدمات بترولية للغرق تعرضت سفينة خدمات بترولية للغرق

تعرضت سفينة خدمات بترولية للغرق قبالة سواحل مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.







اصطدمت السفينة بحطام مركب غارق مما أسفر عن وفاة يسرى سلطان قبطان السفينة غرقا، وإنقاذ 11 آخرين والبحث عن المهندس عادل نصار المفقود أثناء غرق السفينة.

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وتبين أن أفراد طاقم السفينة الذين تم إنقاذهم هم: مصطفي محمد مصلحي يعمل قبطان _ شريف طه العربي يعمل ضابط ثان _ أسامة محمود يعمل ريس بحرى _ محمد صالح محمد زين يعمل بحرى _ محمد عزت جمعة يعمل بحرى _ محمد حجازى يعمل كبير مهندسين _ حسن على حسن يعمل مهندس ثالث _ وليد خليل زكريا يعمل ريس ماكينة _ محمد حسن محمد يعمل ميكانيكي _ محمد فكرى محمد يعمل كهربائى _ محمد على يعمل طباخ.رفض القبطان يسرى سلطان مغادرة سفينة الخدمات البترولية أثناء غرقها وصمم على أن لا يترك السفينة تغرق وإنقاذ الطاقم المكون من ١١ شخصا حتى لقي مصرعه.وقالت التحقيقات الأولية ، إن السفينة تدعى inspecta 7 وهى سفينة مصرية تعمل فى إمدادات إحدى شركات البترول برأس غارب بخليج السويس واصطدمت بحطام مركب غارقة فى قاع البحر تم إنقاذ ١١ شخصا من أفراد طاقم المركب ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن فقدان المهندس عادل نصار وجار البحث عنه.ومن جانبه اعلن اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب، أن السفينة الغارقة للخدمات البترولية أمام رأس غارب بخليج السويس ، لم تتسبب فى تلوث مياه البحر والبيئة.مؤكدا أنه ، تم رفع حالة الطوارئ وعمل غرفة عمليات لمتابعة السفينة الغارقة والبحث عن المهندس عادل نصار المفقود أثناء غرق السفينة.