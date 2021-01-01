قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تعلن الحرب على مصر والسودان، موضحًا أن الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية نشرت صورا توضح أنه تم البدء فى الجزء الأوسط من سد النهضة.
وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصفحة كشفت أن ما تم الوعد به سينفذ.
وكشف موسي، أنه بتلك التصريحات والصور، تعنى أن إثيوبيا تعلن الملء الثانى، وتعلن الحرب على مصر والسودان، وكشف موسي أن تلك التصريحات غريبة لـ المسئولين بإثيوبيا.
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التعليقات على أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد
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