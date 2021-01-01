أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد



سد النهضة سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تعلن الحرب على مصر والسودان، موضحًا أن الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية نشرت صورا توضح أنه تم البدء فى الجزء الأوسط من سد النهضة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصفحة كشفت أن ما تم الوعد به سينفذ.



وكشف موسي، أنه بتلك التصريحات والصور، تعنى أن إثيوبيا تعلن الملء الثانى، وتعلن الحرب على مصر والسودان، وكشف موسي أن تلك التصريحات غريبة لـ المسئولين بإثيوبيا.

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وأوضح موسى، أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يتحدى، ويقول إنه يستطيع بناء 1000 سد، وعلق موسي:" ده فرقعة بمب فى فرح العمدة".وأشار أحمد موسى، إلى أن ما تقوم به إثيوبيا فى إقامة السدود يهدد الصومال و جيبونتى و كينيا و مصر و السودان.وأشار إلى أن إثيوبيا ليس لها حدود على البحر الأحمر وتعلن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية بها.ولفت إلى أن إثيوبيا تتحدث عن نهر النيل باعتباره أنه بحيرة داخلية وعليه سيادتها.