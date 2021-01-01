محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات

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الهواتف المحمولة والسماعات محظورة بلجان الامتحانات





يعاقب الطالب بالفصل فى حالة انتحال شخصية





محاولة الغش تكلف الطالب الحرمان من مادتين ليس أكثر

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بدأت عدد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضيف كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها ويجب على الطلاب الالتزام بهذه المحظورات حتى لا يتعرضون للمساءلة أو يحولون لمجلس تأديبي.الاعلي الجامعات يبدأ اليوم إجراءات المقابلات الشخصية لمرشحي منصب رئيس جامعة حلوانونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى ...1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.4- سماعات البلوتوث و كل انواع السماعات التى تستخدم فى الغش .5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .ويقر قانون تنظيم الجامعات عدة عقوبات لمن يخالف لائحة المحظورات منها ..أن كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.