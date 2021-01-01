هل تستطيع إثيوبيا بناء 100 سد؟

أثارت التصريحات الأخيرة، لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول اعتزام بلاده إنشاء 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، موجة من الغضب والقلق في مصر، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية، لنشر بيان رسمي عبرت فيه عن استيائها لما وصفته بـ"سوء نية"، الجانب الإثيوبي، وتعامله مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية.
ودفعت التصريحات الاستفزازية، التي أطلقها آبي أحمد، الكثيرين للتساؤل عن مدى صدقها، وإمكانية إثيوبيا بالفعل بناء 100 سد جديد على أراضيها.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أجاب أستاذ الجيولوجيا، وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، عن تلك التساؤلات، واصفا تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بـ"الاستفزازية"، وأن سبب الإعلان عنها في هذا الوقت، يأتي ضمن اأثارت التصريحات الأخيرة، لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول اعتزام بلاده إنشاء 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، موجة من الغضب والقلق في مصر، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية، لنشر بيان رسمي عبرت فيه عن استيائها لما وصفته بـ"سوء نية"، الجانب الإثيوبي، وتعامله مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية.
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