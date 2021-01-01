16 يونيو.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر لرنامج زووم ؤي تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ١٦ ، ١٧ يونيو بنظام الاون لاين

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

جدير بالذكر أنه قد نظمت إدارة النشاط الفني والثقافي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية والأسرية ال ٤٦، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

المصدر: elbalad

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