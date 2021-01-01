اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر لرنامج زووم ؤي تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
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التعليقات على 16 يونيو.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة
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