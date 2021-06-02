ننشر رابط التقديم لمرحلة رياض الاطفال بالقاهرة



رياض الاطفال رياض الاطفال

أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الاطفال لعام 2021 / 2022 بمحافظة القاهرة .



واتاحت محافظة القاهرة التقديم لرياض الأطفال علي اللينك التالي

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index





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