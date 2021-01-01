رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني .. لينك سريع



مشيخة الأزهر الشريف مشيخة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، أعلنت مشيخة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني وتم نشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.







لمعرفة النتيجة من هنا

https://www.azhar.eg/results.html

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وأكدت مشيخة الأزهر الشريف، انه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818 طلاب‎.‎وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏122810 طالبًا وطالبة، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏81.36%، وعددهم 66142 طالبًا‎.‎