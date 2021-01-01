طريقة عمل قرع عسل بالأيس كريم.. وأبرز فوائده



قرع عسل بالأيس كريم قرع عسل بالأيس كريم

وتعتبر طريقة عمل قرع عسل بالأيس كريم من الوصفات التي يمكن ان تقدميها لأطفالك لكي يتناولوا قرع العسل والذي يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لأجسامهم، ويمكن ان لكبار السن وعائلتك الإستفادة من هذه الفوائد، وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة عمل قرع عسل بالايس كريم واهم فوائد.



مكونات قرع عسل بالأيس كريم





مكونات قرع عسل بالأيس كريم :

قرع عسل

سكر

فانيليا

لوز

ايس كريم

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طريقة عمل مكونات قرع عسل بالأيس كريم :1- ضعي قرع العسل على النار مع الفانليا والسكر حتى ينضج تماما وتصبح قابلة للهرس2- قدميها مع المكسرات والأيس كريمفوائد قرع عسل بالأيس كريمومن فوائد فوائد قرع عسل بالأيس كريم، ان قرع العسل أو اليقطين هو نبات من الفصيلة القرعية التي من ضمنها الكوسة والخيار والشمام. لون قرع العسل أصفر أو برتقالي أو أحمر. ومن الدول التي يزرع فيها مصر والولايات المتحدةوتكمن فوائد قرع عسل بالأيس كريم، ان قرع العسل يحتوي على فيتامين (أ، ب، وأحماض اللوسين، والتيروزين، والبيبورزين)، بالإضافة إلى يحتوي على اقل سعرات حرارية.السعرات الحرارية: 26الدهون : 0.1الكاربوهيدرات: 6.5الألياف: 0.5البروتينات: 1الكوليسترول :0فوائده قرع العسل العلاجية :ملين للمعدة يمنع الإكتامينشط الكبديمنع الريقانيزيل الصداع والشقيقة خصوصاً النوع النفسي، أكلاً ووضعه موضعياًمهدئ للأعصاب وأمراض النفسمدر للبوليفتت الحصى والرملويزيل التهابات الكلىينشط الكلى ويقوي وظائفهايكسر العطش و يزيل الحرارة والحمىينفع أمراض الصدر والسعالينشط اللثة ويكافح أوجاع الأسنانوقد أثبتت الكثير من الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون قرع العسل بكثرة هم أصحاب أقل نسبة من الإصابة بأمراض البروستاتا والمسالك البولية.وأوضحت الدراسات أن القرع غنى أيضا بفيتامينى “أ” و”ب”، وكثير من الأملاح المعدنية، كما أنه مسكن وملين ومدر للبول ويساعد فى علاج البواسير والتهاب الأمعاء والأرق، كما أنه يستعمل فى الطب الشعبى فى علاج الحروق.ويذكر أن تناول كوب من القرع المطهى يمد الجسم بـ50 سعرا حراريا فقط، بينما يحتوى على 3 جرامات من الألياف .