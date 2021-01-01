ستشكل وزارة الدفاع الروسية في ديسمبر المقبل إدارة ستتخصص في دراسة كل الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
صرح بذلك الاثنين 31 مايو عضو اللجنة الصناعية العسكرية لدى الحكومة الروسية، ميخائيل أوسيكو، وقال على هامش ندوة "الذكاء الاصطناعي" التي تعقد حاليا في إطار المنتدى الصناعي الدولي في سيفاستوبول: "يمكنني القول إن وزارة الدفاع الروسية اتخذت قرارا بشأن الذكاء الاصطناعي. ويجب أن تنتهي كل الإجراءات الخاصة بجهات مدنية وعسكرية ستتولى تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في كل وحدات وإدارات الوزارة فضلا عن تعميم الخبرات المتوفرة لديها في هذا المجال.
وأوضح، ميخائيل أوسيكو أن إدارة الذكاء الاصطناعي ستكون لديها موازنة مالية خاصة بها وستشبه مهامها ووظائفها تلك التي تقوم بأدائها إدارة الدراسات المستقبلية الواعدة في وزارة الدفاع.
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التعليقات على الدفاع الروسية بصدد استحداث إدارة الذكاء الاصطناعي
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