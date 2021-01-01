

وصول سحابة بلازما الشمس إلى الأرض وصول سحابة بلازما الشمس إلى الأرض

أعلن خبراء علم الفلك، أن الأرض على موعد، اليوم الثلاثاء، مع سحابة بلازما منبعثة من الشمس، تم قذفها من الفضاء في 28 مايو/ أيار الماضي.



وقال موقع "spaceweather.com"، إن سكان خطوط العرض في المنطقة القطبية سيكونون قادرين على مشاهدة "عرض ضوئي جيد" في الأول من يونيو/ حزيران، مع احتمال حدوث عواصف مغناطيسية من فئة G1 في هذا اليوم.



يشار إلى أن خبراء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس، التابع لمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية، أعلنوا نهاية العام الماضي عن سحابة مشابهة.