اتخذت الصين خطوة غير مسبوقة على طريق عمليات الاندماج النووي حين وصلت "الشمس الاصطناعية" التي ابتكرتها إلى 160 مليون درجة مئوية لمدة 20 ثانية أي بمقدار عشرة أضعاف الحرارة المقدرة في قلب الشمس.
وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية فإن هذا رقم قياسي جديد يسجل للعلماء الصينيين ومفاعل "توكاماك" التجريبي المتقدم فائق التوصيل الملقب بـ"الشمس الاصطناعية".
وهذه المرة، دفع الباحثون "الشمس الاصطناعية" إلى حدود جديدة متجاوزة 120 مليون درجة لأكثر من دقيقة وتمكنوا أيضاً من الوصول إلى حرارة لا تصدق تبلغ 160 مليون درجة لمدة 20 ثانية تقريباً، وهم يأملون بفضل هذه الاختبارات في إتقان التعامل مع تفاعل اندماج نووي دائم وموثوق.
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التعليقات على لأول مرة... حرارة الشمس التي صنعتها الصين تعادل عشرة أضعاف الشمس الطبيعية
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