

أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021.. اليورو يرتفع أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021.. اليورو يرتفع

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 في البنوك.



وزاد سعر اليورو في بنك المغرب المركزي 10.42 درهم للشراء و12.11 درهم للبيع.



فيما تراجع سعر الدولار مسجلا 8.51 درهم للشراء و9.90 درهم للبيع.

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وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 12.12 درهم للشراء و14.09 درهم للبيع.الريال والدرهم والدينارواستقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي عند 2.27 درهم للشراء 2.64 درهم للبيع.وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مسجلا 2.31 درهم للشراء و 2.69 درهم للبيع.وانخفض سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي إلى 28.32 درهم للشراء و32.91 درهم للبيع.وأعلنت الحكومة المغربية بدءاً من أمس الثلاثاء، تخفيف العديد من القُيود التي صاحبت تفشي جائحة كورونا منذ أكثر من سنة.وفي هذا الصدد، أعلن بيان للحكومة المغربية، عن قرار حُكومي بالسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا.وأورد البيان، أنه قد تم السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.كما قررت الحكومة السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص.