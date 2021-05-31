

اخبار اقتصاد اليوم.. المالية: تيسيرات جديدة للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات اخبار اقتصاد اليوم.. المالية: تيسيرات جديدة للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات

شهد اليوم الثلاثاء 1-6-2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات اليوم السابع، وكان من بينها الأتى:-







المالية: تيسيرات جديدة للراغبين فى الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين فى الانضمام لهذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موجهًا باستدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابى الفورى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم «طلب الإحلال»، حتى تسلم السيارة الجديدة.

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أوضح الوزير، أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.التخطيط: بدء تدريب المجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا"أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- بدء تدريب المستوى الأول للمجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا"، حيث بدأت المجموعة الثالثة للمبادرة فى المستوى التمهيدي، والذي تستمر فعالياته حتى 19 يونيو الجاري على المنصة التدريبية للمعهد "استدامة" estedama.gov.egوأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة، مشيرة إلى استهداف رؤية مصر 2030 الشباب بشكل كبير، مؤكدة أن انتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب تأتي كحاجة ملحة في ظل التطورات التي يعيشها العالم.الحكومة ترصد استثمارات بـ1.2 تريليون جنيه فى 6 قطاعات لتوفير مليون وظيفةتمثل البطالة من أهم التحديات التى تواجه الحكومة ولذلك رصدت الحكومة حجم استثمارات يبلغ 1.2 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 2021/2022، فى 6 قطاعات لتوفير ما يقرب من مليون وظيفة، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد.وركزت الحكومة على الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن توجيه استثمارات إجمالية بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة و68 مليار لتبطين الترع .البنك المركزى: الانتهاء من ميكنة عمليات التجديد ورفع الحظر الخاصة بالمركباتأعلن البنك المركزي أنه تم الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد / رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.وجاء ذلك في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات.152 مليون دولار قيمة الصادرات الغذائية للاتحاد الأوروبى خلال الربع الأول من 2021أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 24% لتسجل نحو 152مليون دولار مقابل 116مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وذكر المجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء - أن نحو 10 دول استحوذت على 93% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 141 مليون دولار، حيث استحوذت إيطاليا على المرتبة الأولى من حيث دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة 37 مليون دولار.وأضاف أن ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 28 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة هولندا بقيمة 21 مليون دولار، وبالمرتبة الرابعة أسبانيا بنحو 16 مليون دولار، بينما احتلت إنجلترا المرتبة الخامسة بقيمة 12 مليون دولار، تلتها فرنسا بنحو 10 ملايين دولار، ثم بلجيكا بقيمة 8 ملايين دولار، ثم بولندا بنحو 5 ملايين دولار، تلتها اليونان بنحو 3 ملايين دولار، وفي المرتبة العاشرة رومانيا بقيمة 2 مليون دولار.12.25 % ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2021أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2021.وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 116.84خلال شهر مارس2021 (أولـي) مقابل 104.09 خلال شهر فبراير2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 12.25٪.وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 235.80 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 199.75 بارتفـاع قدره 18.04 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف، وبلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.85 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 97.35 بارتفاع قدره 20.03٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق نظرا لتداعيات جائحة كورونا.ارتفاع أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرامصعد سعر الذهب في مصر خلال تداولات الثلاثاء 1 يونيو 2021 ليسجل مستويات 820 جنيها للعيار الرئيسي في السوق، وهو السعر الأعلى للذهب منذ الأسبوع الأول في عام 2021، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل اتجاه عالمي نحو الصعود.ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 2 جنيه تقريبًا للمستهلكين، ليسجل العيار الرئيسي سعر 820 جنيها للجرام لعيار 21، عقب صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر، وفيما يلي أحدث الأسعار في السوق المصري.