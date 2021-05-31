

مصادر: "أوبك+" تبقي على خطط تقليص تخفيضات الإنتاج مصادر: "أوبك+" تبقي على خطط تقليص تخفيضات الإنتاج

قال مصدران في "أوبك+" إن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، اتفقت اليوم الثلاثاء على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لإنتاج النفط للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".



وقالت مصادر إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في ‭‭‭‭‭‭‭2021‬‬‬‬‬‬‬ مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-‭‭‭‭‭‭‭19‬‬‬‬‬‬‬.



وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار قياسي بلغ ‭‭‭‭‭‭‭9.7‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب. واعتبارا من يوليو ستتقلص تحفيضات "أوبك+" إلى ‭‭‭‭‭‭‭5.8‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا.

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وكانت مجموعة "أوبك+" قد قررت في أبريل الماضي إعادة ضخ ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا إلى الأسواق في الفترة من مايو إلى يوليو 2021، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.ومنذ القرار، واصلت أسعار النفط الصعود، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.وصعد سعر خام "برنت" فوق مستوى 71 دولارا للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2021.وقال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات. وأضاف في بيان "نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف".