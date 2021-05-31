قال مصدران في "أوبك+" إن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، اتفقت اليوم الثلاثاء على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لإنتاج النفط للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
وقالت مصادر إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في 2021 مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-19.
وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب. واعتبارا من يوليو ستتقلص تحفيضات "أوبك+" إلى 5.8 مليون برميل يوميا.
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التعليقات على مصادر: "أوبك+" تبقي على خطط تقليص تخفيضات الإنتاج
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