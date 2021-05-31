

أسعار العملات الأجنبية.. اليورو يستقر والدولار الكندي يقترب من أعلى مستوى له في 6 سنوات أسعار العملات الأجنبية.. اليورو يستقر والدولار الكندي يقترب من أعلى مستوى له في 6 سنوات

تبيانت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث استقر اليورو متأثرا بشكل طفيف بارتفاع التضخم فى دول منطقة اليورو، وهبط اليوان الصينى بعد تحرك البنك المركزي للحد من مكاسبه، بينما كان الدولار الكندي قريبًا من أعلى مستوى في ست سنوات مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لوكالة رويترز.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021:

الدولار الأمريكى



حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الثلاثاء ، وخسر أمام عملات السلع ، حيث انتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية للإشارة إلى الاتجاه المستقبلي للعملات الرئيسية.

قد يعجبك أيضا...

عاد مؤشر الدولار إلى ما دون 90 في التعاملات الأوروبية المبكرة ، بعد أن وصل إلى 90.447 يوم الجمعة ، عندما سجل مقياس التضخم الأمريكي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1992.قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ، بقيادة الرئيس جيروم باول ، مرارًا وتكرارًا إنهم يتوقعون أن تكون ضغوط الأسعار مؤقتة وأن يظل التحفيز النقدي في مكانه لبعض الوقت ، لكن المستثمرين قلقون من أن التعافي القوي للوباء قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على ذلك.كانت عملات السلع الأساسية بشكل عام أقوى مقابل الدولار ، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتزايد الطلب على الوقود.اليورواستقر اليورو عند 1.2223 دولار ، متفاعلًا بشكل ضئيل مع البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي في مايو.قال سيمون هارفي ، محلل فوركس في Monex Europe: «لا أعتقد أن الأسواق تولي اهتمامًا كبيرًا لأي تجاوز للتضخم في الوقت الحالي».وأضاف هارفى: «إن قيمة بيانات التضخم في الربع التالي مليئة تمامًا بالتأثيرات الأساسية وعوامل مؤقتة أخرى ، لذلك من الصعب جدًا على الأسواق وصانعي السياسات إزالة الإشارة من تلك الضوضاء.»وبدلاً من ذلك ، فإنهم يتطلعون إلى أشياء مثل أسواق السلع الأساسية ، مثل أسواق العمل ، وضغوط الأجور وما إلى ذلك ، والاضطراب في تلك الأسواق بين الطلب والعرض.الجنيه الإسترلينيسجل الجنيه الإسترليني تراجعا اليوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، في ظل مخاوف من تأثير سلالة جديدة من فيروس كورونا على التعافي الاقتصادي.وكان الجنيه الإسترلينى قد وصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.425 دولار خلال الجلسة الآسيوية ، مدعومًا بتصريحات من صانع السياسة في بنك إنجلترا الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى رفع سعر الفائدة العام المقبل أو قبل ذلك.الدولار الكندىكان الدولار الكندي قريبًا من أعلى مستوى في ست سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، مرتفعًا 0.3٪ عند 1.2036 ، بعد أن تعزز لمدة أربعة أشهر متتالية مع تحسن آفاق الاقتصاد المحلي.اليوان الصينيكان اليوان الصيني ثابتًا بعد أن أمرت السلطات البنوك بزيادة نسبة احتياطي العملات الأجنبية ، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة للحد من الارتفاع السريع في قيمة اليوان.كان اليوان الخارجي عند 6.3831 ، بانخفاض 0.1 ٪ خلال اليوم ، بعد أن تجاوز المستوى النفسي 6.40 الرئيسي الأسبوع الماضي ولمس أعلى مستوى جديد في ثلاث سنوات عند 6.3524 يوم الاثنين.قال المحللون إنه على الرغم من أن تحرك البنك المركزي – الذي من المتوقع أن يسحب 20 مليار دولار فقط من السيولة من النظام – من شأنه أن يبطئ وتيرة تعزيز اليوان مقابل الدولار ، فمن غير المرجح أن يوقفها تمامًا.الليرة التركيةارتفعت الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.61 ليرة تركية لكل دولار، وذلك بفضل بيانات الناتج المحلي الأقوى من المتوقع، والضعف المفاجئ لمؤشر الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات.الدولار الأستراليوارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.1٪ إلى 0.7738 الساعة 1138 بتوقيت جرينتش.ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي عند أدنى مستوياته القياسية ، حتى مع إظهار البيانات أن إنتاج البلاد كان أعلى من مستوى ما قبل الوباء.الكرونة النرويجيةوصعد الكرونة النرويجية 0.6٪ مقابل الدولار عند 8.2545.الدولار النيوزيلنديوانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2٪ إلى 0.7263. فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق الأسبوع الماضي بالتلميح إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل.من المقرر إجراء مسح التصنيع الأمريكي ISM في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، بينما من المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر مايو يوم الجمعة.كتب المحللون الاستراتيجيون في ING FX في مذكرة للعملاء: «لا نتوقع أن تؤدي البيانات هذا الأسبوع إلى تغيير جوهري في توقعات السوق بشأن موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وقد يظل زخم الدولار ضعيفًا على خلفية سرد معدل حقيقي سلبي».