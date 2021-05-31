

كل ما تريد معرفته عن العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليا وعالميا؟ كل ما تريد معرفته عن العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليا وعالميا؟

صعد سعر الذهب في مصر خلال تداولات الثلاثاء 1 يونيو 2021 ليسجل مستويات 820 جنيها للعيار الرئيسي في السوق، وهو السعر الأعلى للذهب منذ الأسبوع الأول في عام 2021، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل اتجاه عالمي نحو الصعود.







بما يرتبط سعر الذهب في مصر ؟

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر عالمياً، وهناك عدة أسباب تدفع الذهب للارتفاع في البورصات العالمية منها تراجع سعر الدولار وهبوط عائد السندات الأمريكية، إضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

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ما هي علاقة السوق المحلى بالأسعار العالمية وكيف يتأثر ؟الذهب في مصر لم يكن بعيدًا عن الارتفاعات العالمية للذهب، حيث يرتبط الذهب في مصر بالسوق العالمي، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق ارتفاعات بقيمة وصلت لـ41 جنيها، حيث ارتفع السعر من 776 جنيها إلى 817 جنيها للجرام حالياً بنسبة زيادة 5.2%ما هو وضع السوق العالمى حاليا ؟ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.ما هي أسعار الذهب في السوق الأمريكية ؟وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارا، وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل 2021، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميا ؟الارتفاع في سعر الذهب على المستوى العالمي هذا الشهر، جاء بدعم واضح من استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي، والذى سجل 0.7% خلال شهر أبريل 2021 مرتفعًا للشهر الثاني على التوالى بعد ارتفاعه خلال شهر مارس لمستويات 0.4% وهو ما يدعم الطلب على الذهب.ومن بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الذهب، هو استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي واستمرار الإغلاق الجزئي في بعض الدول جراء جائحة فيروس كورونا، وهو ما يؤثر على حجم الطلب على الذهب خلال هذا الشهر، ودفع ارتفاع أسعاره بهذه الطريقة.كما أن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ضرائب لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وهو مقترح دعمته أيضا دولاً أوروبية، دفع أسهم الشركات للتراجع وهذا أدى إلى حركة نحو الارتفاع في سعر الذهب.أخيرًا كان للدولار نصيب كبير في دفع الذهب نحو الارتفاع، حيث سجل تراجعات لأكثر من مرة هذا الشهر، كما أن تراجع عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في ارتفاع الطلب على الذهب.ماذا عن أسعار المعادن النفيسة الأخرى ؟وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% إلى 28.17 دولار للأونصة، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة،وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1188.86 دولار.