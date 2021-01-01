لهذه الأسباب: الخبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة

المربع نت – يسارع مالكي السيارات بالتُوجه إلى محطات غسيل السيارات لتنظيفها عند ظهور الأتربة والاتساخات عليها، وذلك للحفاظ على رونقها وجاذبيتها، لكن يتسبب الغسيل المتكرر خاصة لمحرك السيارة في جلب الضرر له خاصة للدوائر الكهربائية.
ولقد حذر خبراء الهيئة الألمانية من غسل المحرك بشكل متكرر، وذلك لأنه يؤثر بشكل على الأنظمة الإلكترونية والوصلات الكهربائية، مثل المولد الكهربائي والحساسات المتصلة بالمحرك التي قد تتلف نتيجة استعمال أجهزة التنظيف بالضغط العالي.
وشددت الهيئة الألمانية، على عدم غسل محرك السيارة بالمواد البترولية مثل الجاز أو السولار، حيث أنه يؤدي إلى تلف الأجزاء المطاطية والإلكترونية والحساسات المتصلة بالمحرك، مما يتسبب في إنفاق مبالغ كبيرة لاستبدال تلك الأجزاء نظرا لأهميتها وتأثيرها على أداء المحرك.
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