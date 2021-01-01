

«المالية» تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني.. وتسجيل طراز السيارة القديمة «اختياري» «المالية» تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني.. وتسجيل طراز السيارة القديمة «اختياري»

يمكن للمواطنين استعادة رقم «طلب الإحلال» إلكترونيًا.. بالرقم القومي والهاتف





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين في الانضمام لهذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة.





أشار «الوزير»، إلى أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي

السماح بطباعة خطاب تخصيص السيارة وموافقة البنك وصورة أمر دفع الحافز الأخضرومن جانبه ، قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال ، إنه في إطار التطوير المستمر للموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم للمبادرة، وتيسيرًا على المواطنين فقد تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من أول يونيه الحالي من أهمها: اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا.أشار إلى التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع، لافتًا إلى أنه تم إثراء الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن الكثير من استفسارات المواطنين.أكد أن المشاركين في المبادرة الرئاسية يستطيعون الآن الدخول على الموقع الإلكتروني في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسهم في تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكتروني اللحظي بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة في تقديم خدمات المبادرة «الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات» عبر الموقع الإلكتروني.أوضح أن هذه التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة تأتى في إطار الديناميكية التي تتسم بها هذه المبادرة منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعاملين مع الموقع الإلكتروني والاستجابة لطلباتهم.



