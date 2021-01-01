

هذه الفئة فقط من السيارات المستعملة المزودة بمحركات كهربائية يمكن استيرادها من الخارج هذه الفئة فقط من السيارات المستعملة المزودة بمحركات كهربائية يمكن استيرادها من الخارج

شهدت الفترة الماضية صدور قرار وزاري جديد بتقليص عمر السيارات الكهربائية المسموح باستيرادها من 3 أعوام إلى عام واحد فقط، وذلك في محاولة من الحكومة للترويج للسيارات الكهربائية التي سيبدأ تصنيعها محليا خلال بضعة أشهر.



لكن لم يتضمن هذا القرار إشارة صريحة لفئة من السيارات العاملة بمحركات كهربائية وهي فئة السيارات الهجينة، وبسبب ذلك تعرض بعض التجار المستوردين لهذه الفئة من السيارات لمشاكل في مصلحة الجمارك التي لم تفرج عن سياراتهم الهجينة المستعملة المستوردة من الخارج وذلك لعدم تحديد القرار السابق للسماح أو منع استيراد هذه الفئة من السيارات.



لكن مؤخرا تم حسم هذا الجدال، حيث نشر موقع مارشدير خطاب رسمي موجه من وزارة الصناعة إلى مصلحة الجمارك، وفيه تم التأكيد لمصلحة الجمارك على السماح باستيراد السيارات الهجينة المستعملة، وهي المركبات المزودة بمحركين منهم محرك وقود وأخر كهربائي، وأن هذه الفئة لم تكن مضمونة في قرار تقليص عمر السيارات الكهربائية المسموح باستيرادها من 3 أعوام إلى عام واحد فقط.

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وبذلك التأكيد يمكن للتجار أو الأشخاص استيراد السيارات الهجينة المستعملة بنفس الشروط السابقة لاستيراد السيارات الكهربائية، ومن أهمها السماح باستيراد السيارات الهجينة المستعملة التي لم يمر على صنعها أكثر من 3 أعوام.