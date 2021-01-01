

زيادة غير رسمية من التجار على سيات أرونا 2021 بهذه القيمة.. زيادة غير رسمية من التجار على سيات أرونا 2021 بهذه القيمة..

شهدت الفترة القليلة الماضية رفع تجار السيارات في مصر لأسعار موديل 2021 من سيات أرونا في السوق المصري، وهي سيارة تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV الصغيرة، وتعتبر من السيارات الحديثة نسبيا التي قدمتها الشركة الإسبانية، حيث بدأ انتاجها في 2017، وكانت ثاني سيارة من هذه الفئة تقدمها سيات بعد سيارتها أتيكا.



وتم رصد هذه الزيادة (أوفر برايس لتسليم السيارة بشكل أسرع) على أسعار فئتين فقط من الثلاثة فئات المتاحة من سيات أرونا 2021 بالسوق المصري كالتالي:



- فئة أولى من 310 ألف جنيه إلى 313 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

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- فئة ثانية بسعر 345 ألف جنيه (بدون زيادة).- فئة ثالثة من 365 ألف جنيه إلى 370 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).وتشترك هذه الفئات الثلاثة في نفس المحرك، وهو محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- مثبت سرعة.فئة ثانية:وتشمل هذه الفئة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.فئة ثالثة:وتشمل هذه الفئة تجهيزات الفئتين السابقتين بالإضافة إلى:- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام تعليق رياضي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.