

وصفات طبيعية للبشرة والجسم والشعر للتخلص من مشاكلهم وصفات طبيعية للبشرة والجسم والشعر للتخلص من مشاكلهم

تبحثين عن وصفات طبيعية للبشرة والجسم والشعر ؛ لتعتني بهم، وتظهرين بمظهر مشرق ولامع مثل النجمات؟ تابعينا في هذا المقال وسنعرض لكِ بعض منها.



وصفات طبيعية للبشرة والجسم والشعر

نعرض لكِ وصفات للبشرة والجسم والشعر كل منها على حدة في السطور التالية؛ لتخلصك من بعض المشاكل التي تتعرضين لها؛ فتابعينا.

وصفات طبيعية للجسم

وصفة السكر والعسل وزيت الزيتون:

-يتم فيها مزج 3 ملاعق سكر، وملعقتين عسل، وبضع قطرات زيت زيتون حتى يعطيكِ خليط متماسك.

-ضعي الخليط على جسمك؛ بعد ذلك حركي أصابعك على الجلد في حركات دائرية؛ لتقومي بعمل تقشير للجسم.

تعمل هذه الوصفة على تبييض وتنعيم الجسم.

وصفة الليمون والترمس المطحون:

-تعمل هذه الوصفة على تنقية، وتوحيد لون، وتفتيح البشرة.

-امزجي ملعقتين عصير ليمون مع ملعقة ترمس مطحون، ثم ضعي الخلطة على جسمك لمدة 30 دقيقة.

-ثم اشطفي جسمك بالماء البارد.

-تُكرر هذه الوصفة بشكل يومي؛ حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

والآن، وبعدما عرضنا لكِ سيدتي وصفتين للجسم.. تابعينا في السطور التالية لنعرض لك أيضًا بعض الوصفات للوجه.



وصفات للوجه مكتوبة

وصفة الطماطم والليمون:

-تعطي هذه الوصفة البشرة النضارة والإشراق والتفتيح، والتقليل من الزيوت الزائدة.

-اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع قطرات من عصير الليمون.

-ثم ضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

-بعد ذلك اشطفي البشرة جيدًا.

وصفة البرتقال والكركم:

-تعمل هذه الوصفة على تفتيح وتبييض البشرة.

-اخلطي عصير البرتقال، والقليل من الكركم.

-ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة ساعة.

– ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

ماسك التفاح:

-امزجي تفاحة مع ملعقتين صغيرتين عسل أبيض؛ حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

-ضعي الخليط على الوجه حوالي 20 دقيقة.

-ثم اشطفي الوجه مع ترطيبه.

أما الآن، فما رأيك أن نتعرف سويًا على وصفات للشعر لعلاج القشرة، والجفاف، والتلف؟ تابعينا في السطور التالية.

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وصفات للشعرالسكر البنى:-يعمل السكر البني على علاج القشرة.-امزجي ملعقتين من السكر البنى مع الشامبو الذي تستعملينه.-دلكي برفق فروة الرأس، ثم اشطفي شعركِ جيدًا.-يمكنك غسل شعرك مرة أخرى بالشامبو فقط في حال تواجد آثار للسكر.العسل وزيت الزيتون:-تعمل هذه الوصفة على علاج الشعر التالف.-امزجي نصف كوب عسل أبيض وملعقتين كبار من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا.-ضعي الخليط على شعر رطب ونظيف.-دلكي فروة الرأس، ثم اشطفي شعرك بعد ترك الخليط لمدة 20 دقيقة.الأفوكادو:-يستخدم الأفوكادو لترطيب الشعر الجاف.-اهرسي ثمرة الأفوكادو.-ثم دلكي الشعر به مع التركيز أكثر على الأطراف.-اتركيه من 15 لـ20 دقيقة.-يُعد الأفوكادو بلسم طبيعي للشعر يعمل على ترطيبه.