

العناية بالشعر بعد البروتين “إليك أفضل طريقة وشامبو للحفاظ عليه طويلًا” العناية بالشعر بعد البروتين “إليك أفضل طريقة وشامبو للحفاظ عليه طويلًا”

العناية بالشعر بعد البروتين .. يتجه الكثيرون في الوقت الحالي إلى فرد الشعر بالبروتين؛ ليمنحهم شعرًا ناعمًا مفرودًا طوال الوقت، ولكن الأمر يحتاج إلى عناية كبيرة بعد حدوث هذا؛ حتى لا يرجع الشعر لطبيعته الأولى؛ وفي هذا الصدد نعرض لكم طريقة العناية بالشعر بعد البروتين ؛ فتابعونا.



العناية بالشعر بعد البروتين

ابتعدي عن تعرض شعرك للماء حوالي 3 أيام بعد عمل البروتين،

والأمر نفسه مع عدم تعرضه للتعرق بأي شكل من الأشكال.

بعد مرور الثلاثة أيام؛ احذري من استخدام شامبو غير مناسب؛ فاستخدام

الشامبو غير المناسب؛ سيرجع شعرك لوضعه الطبيعي بمجرد

استخدامه، ولكن عليكِ استخدام شامبو خال من السلفات وكبريتات

الصوديوم والأملاح، وكذلك البلسم، وتواجد هذه المواد في شامبو أو

بلسم ستزيل البروتين من شعرك فورًا.

اغسلي شعرك مرتين كحد أقصى في الأسبوع، واحرصي على استخدام

البلسم مع الشامبو.

لا تربطي شعرك لمدة عدة أيام بعد عمله بالبروتين؛ لأن البروتين يكون لينًا،

ووضع التوكة فيه ربما يترك أثرًا وتكسرًا، وأفضل حل أن تتركي شعرك منسدلًا دائمًا، واحرصي على عدم لفه، وإذا كنتِ مضطرة لهذا؛ فاستخدمي رباط شعر ناعم.

حاولي قدر الإمكان النوم وشعرك منسدلًا دائمًا.

استخدمي السيرم والزيوت والكريمات التي تتناسب مع البروتين؛ حتى

لا تخسريه أيضًا.

لا تستخدمي السيشوار أو المكواة كثيرًا؛ فالحرارة تضر بالشعر.

وبعدما تعرفنا على طريقة العناية بالشعر بعد البروتين.. ما رأيك أن نعرض لكِ أفضل شامبو للشعر بعد البروتين؟ تابعينا في الآتي.



افضل شامبو للشعر بعد البروتين

نعرض لكِ بعض الشامبوهات التي يمكن استخدامها بعد عمل البروتين في الشعر، كل منها على حدة؛ لتختاري الأنسب لكِ، ولكن ننصحك باستشارة الطبيب المختص قبل استخدامها.

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