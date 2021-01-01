

الأرصاد: طقس الأربعاء 2 يونيو حار نهارا لطيف ليلا الأرصاد: طقس الأربعاء 2 يونيو حار نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



و تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، و اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:70كم/س)وارتفاع الموج (3:45متر) .

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وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربيةوبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية شمالية غربيةوفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 33 20الإسكندرية 27 19وادى النطرون 32 20طنطا 31 19شبين الكوم 32 20دمنهور 30 19بلطيم 28 21مطروح 25 18السلوم 27 19سيوة 32 19بورسعيد 28 20دمياط 27 20الزقازيق 32 21المنصورة 31 21الاسماعيلية 33 19السويس 33 20العريش 28 18رفح 27 17رأس سدر 34 21نخل 32 15نويبع 39 25طابا 32 22كاترين 32 15الطور 36 22شرم الشيخ 39 28الغردقة 38 27مرسى علم 36 25الفيوم 34 22بنى سويف 34 22المنيا 35 23أسيوط 36 24سوهاج 37 24قنا 40 26الأقصر 42 28أسوان 44 29ادفو 43 28أبوسمبل 44 27الوادى الجديد 41 23شلاتين 40 26أبو رماد 38 26حلايب 35 28رأس حدربة 34 27الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع الأول من يونيو