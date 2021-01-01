نائب رئيس الزمالك: هذا موقف ساسي الحالي

كشف نائب رئيس نادي الزمالك، محمد الإتربي، الموقف الحالي لنجم الفريق فرجاني ساسي والذي ينتهي تعاقده خلال الموسم الحالي.
وقال الإتربي لأون تايم سبورتس: "وجود مشاكل مالية في الزمالك أمر لا يخفى على أحد لكن في الفترة الماضية سددنا جزء كبير من مستحقات اللاعبين والإداريين".
وشدد "يوم الخميس الماضي أودعنا مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة في حسابه بعد أن كانت المهلة التي خاطبنا بها كانت حتى يوم الأحد الذي تلاه".
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