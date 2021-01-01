الزمالك عن الانسحاب من الدوري: نريد إنهاء الأهلي لمؤجلاته



محمد الأتربي محمد الأتربي

أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك أن القلعة البيضاء تطالب بإنهاء النادي الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة في الدوري، قبل استئناف المُسابقة بالنسبة لفريقه.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب “مؤقتا”؛ لحين إنهاء الأهلي مؤجلاته، ولو فاز حامل اللقب بالمباريات الست المؤجلة؛ سيتصدر بفارق 4 نقاط عن الأبيض.



وفي تصريحات لقناة "تن"، قال الإتربي: "هذا الفارق الكبير في عدد المباريات، يُنقص من متعة المُنافسة، كما أنه ليس من العدل أن يلعب فريق أكثر من منافسه بهذا الشكل".

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وأضاف الأتربي :"الأهلي شاطر؛ لأنه لم يلعب حتى الآن، لكننا نثق في اتحاد الكرة والأشخاص الذين يديرونه، من أجل تلبية طلب نادي الزمالك الذي يهدف للعدالة".وتابع نائب رئيس لجنة الزمالك :"هدفنا اللعب النظيف، واجهنا المصري والإسماعيلي والجونة، وكلما انتهى صراع الهبوط والمربع الذهبي؛ تفقد الأندية الشغف في اللعب بقوة والمنافسة".وأنهى الأتربي تصريحاته: "لا صحة لما أثير حول انسحاب الزمالك من الدوري إذا لم يُنهِ الأهلي مؤجلاته، لكننا نشاهد في أوروبا، الفارق لا يزيد عن مباراتين عندما يُشارك أحد المنافسين قاريًّا، ونطالب بالعدالة".