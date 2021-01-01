أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك أن القلعة البيضاء تطالب بإنهاء النادي الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة في الدوري، قبل استئناف المُسابقة بالنسبة لفريقه.
ويتصدر الزمالك جدول الترتيب “مؤقتا”؛ لحين إنهاء الأهلي مؤجلاته، ولو فاز حامل اللقب بالمباريات الست المؤجلة؛ سيتصدر بفارق 4 نقاط عن الأبيض.
وفي تصريحات لقناة "تن"، قال الإتربي: "هذا الفارق الكبير في عدد المباريات، يُنقص من متعة المُنافسة، كما أنه ليس من العدل أن يلعب فريق أكثر من منافسه بهذا الشكل".
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التعليقات على الزمالك عن الانسحاب من الدوري: نريد إنهاء الأهلي لمؤجلاته
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