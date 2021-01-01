صالح جمعة: لا مانع لدي في الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

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صالح جمعة

قال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه لا يمانع الانتقال لصفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه أمر يُضيف له.

وأضاف جمعة، خلال تصريحات على فضائية “إم بي سي مصر”: "لا مشكلة لديّ في الانضمام لنادي الزمالك، فسبق وقلت إنني لاعب محترف حاليًا، ولو وصلني عرض جيد من الزمالك، سأنتقل له، الزمالك نادٍ كبير، ويضيف لأي لاعب يرتدي قميصه".

وأتم لاعب سيراميكا كليوباترا تصريحاته: "قرار الانضمام للنادي المنافس بعد فترة كالتي أتواجد بها تكون الأمور أهدى بكثير عن كونك في الأهلي وخروجك منه سواء بفسخ العقد أو مباشرة أو بطريقة أخرى للزمالك، الآن أنت لاعب محترف تلعب لصالح نادِ آخر، ولو وصلك عرض من نادٍ كبير سيُقدر الناس".

وشارك صالح جمعة بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري 2020/ 2021 في 16 مباراة؛ ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

المصدر: elbalad

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