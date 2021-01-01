قال الإعلامي سيف زاهر إن إدارة الأهلي بدأت مفاوضات جادة لضم مصطفى فتحي، جناح الزمالك المعار إلى سموحة، خاصة وأن عقده مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم القادم، أي يحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.
وكشف سيف زاهر أن مصطفى فتحي انتظر إدارة الزمالك لمفاتحته في ملف التجديد إلا أن تأخرها؛ جعله يبدأ في دراسة العرض الأحمر، وكذلك عرض من بيراميدز، الذي دخل هو الآخر في مفاوضات لضم اللاعب.
وفى سياق آخر بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي أمس الثلاثاء، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي، على هامش مران الفريق ، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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التعليقات على الأهلي يفاوض مصطفى فتحي بعد انتهاء عقده مع الزمالك
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