الأهلي يفاوض مصطفى فتحي بعد انتهاء عقده مع الزمالك



مصطفى فتحي مصطفى فتحي

قال الإعلامي سيف زاهر إن إدارة الأهلي بدأت مفاوضات جادة لضم مصطفى فتحي، جناح الزمالك المعار إلى سموحة، خاصة وأن عقده مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم القادم، أي يحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.



وكشف سيف زاهر أن مصطفى فتحي انتظر إدارة الزمالك لمفاتحته في ملف التجديد إلا أن تأخرها؛ جعله يبدأ في دراسة العرض الأحمر، وكذلك عرض من بيراميدز، الذي دخل هو الآخر في مفاوضات لضم اللاعب.



وفى سياق آخر بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي أمس الثلاثاء، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي، على هامش مران الفريق ، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم ‏‏19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

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وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع هاني قبل ‏بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.‏وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت إصابته ‏بشد في العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان ‏جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.‏وأدى الأهلي مرانه أمس الثلاثاء على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، ‏والتي استمرت لمدة يومين عقب العودة من قطر.‏