خروج قطار بضائع عن القضبان بإمبابة دون وقوع إصابات

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، عن خروج عربة قطار لنقل البضائع في منطقة إمبابة عن القضبان دون وقوع إصابات.
وقال المصدر لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن "حركة القطارات تعطلت على خط البضائع المتجه إلى صوامع الغلال في منطقة إمبابة، ولم تتأثر الحركة بالحادث".
وأشار إلى أنه "تم إعادة العربة إلى القضبان بواسطة الأوناش، واستأنف القطار رحلته دون مشاكل".
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