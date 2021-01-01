خروج قطار بضائع عن القضبان بإمبابة دون وقوع إصابات

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خروج قطار بضائع عن القضبان

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، عن خروج عربة قطار لنقل البضائع في منطقة إمبابة عن القضبان دون وقوع إصابات.

وقال المصدر لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن "حركة القطارات تعطلت على خط البضائع المتجه إلى صوامع الغلال في منطقة إمبابة، ولم تتأثر الحركة بالحادث".

وأشار إلى أنه "تم إعادة العربة إلى القضبان بواسطة الأوناش، واستأنف القطار رحلته دون مشاكل".

وأضاف أنه "تم تعطيل حركة القطارات على خط البضائع من وإلى صوامع الغلال الواقعة في نطاق المنطقة"، مشيرا إلى أن "حركة القطارات على خط الوجه القبلي لم تتأثر بالحادث".

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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