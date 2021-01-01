مدير مستشفى "المنصورة الجامعي" في مصر يكشف تفاصيل وفاة سيدة بـ"الفطر الأسود"

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صورة الخبر: الفطر الأسود
الفطر الأسود

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى "المنصورة الجامعي" في مصر، إن السيدة التي توفيت متأثرة بإصابتها بالفطر الأسود، كانت تعاني من عدة أمراض أخرى.

وأوضح الدكتور كمال أن "حالة السيدة كانت متأخرة، وتعاني من الإصابة بالفطر الأسود، سرطان الثدي، أنيميا الدم، السكر، وكل هذا يساهم في إضعاف المناعة".

وأشار إلى أنه كان من المقرر إجراء جراحة لها، إلا أنها فارقت الحياة لسوء حالتها.

وأهاب مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة بالمواطنين، عدم الخوف والذعر، حيث أن المرض موجود ومعروف منذ وقت طويل، ويتسبب به ضعف المناعة فقط.

وأفادت جامعة المنصورة، بأن المريضة من محافظة كفر الشيخ، ودخلت قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة المنصورة، في 20 مايو الماضي، حيث كانت تعاني من التهاب فطري حاد اجتياحي للجيوب الأنفية، مع فقدان للبصر، وشلل تام بعضلات العين، نتيجة إصابة الأعصاب المخية المغذية لها، مع وجود تآكل بعظام سقف الفم، وأنسجة سوداء على الحاجز الأنفي وتجويف الأنف.

المصدر: RT

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