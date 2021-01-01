قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى "المنصورة الجامعي" في مصر، إن السيدة التي توفيت متأثرة بإصابتها بالفطر الأسود، كانت تعاني من عدة أمراض أخرى.
وأوضح الدكتور كمال أن "حالة السيدة كانت متأخرة، وتعاني من الإصابة بالفطر الأسود، سرطان الثدي، أنيميا الدم، السكر، وكل هذا يساهم في إضعاف المناعة".
وأشار إلى أنه كان من المقرر إجراء جراحة لها، إلا أنها فارقت الحياة لسوء حالتها.
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التعليقات على مدير مستشفى "المنصورة الجامعي" في مصر يكشف تفاصيل وفاة سيدة بـ"الفطر الأسود"
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