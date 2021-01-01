ظهرت مجموعة من الصور لقوات الحراسات الخاصة المصرية GIS خلال تواجد رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في إسرائيل.
وتساءل البعض عن مهمة هذه القوات، وسبب ظهورها مع رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته إلى إسرائيل.
وتمكنت RT من جمع بعض المعلومات المتاحة عن فرقة الحراسة هذه، والتي نشرتها سابقا خلال تسليم هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر، حيث ظهرت هذه الفرقة للمرة الأولى خلال استلام عشماوي على متن طائرة عسكرية مصرية.
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التعليقات على من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية في إسرائيل؟
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