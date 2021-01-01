تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد



أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد

قال الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا تعاني حاليا من ازمة كبيرة جدا عقب التسريب الصوتي لرئيس الوزاء أبي أحمد الذي أذيع له.



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، يذاع على فضائية «صدى البلد»،: « التسريب الصوتي كان لأبي أحمد وهو في اجتماع مع أعضاء حزبه ويعلن فوزه بالانتخابات التي لم تقام بعد .. وتحدث عن بقائه في السلطة لمدة 10 سنوات قادمة، وسوف يحافظ على الكرسي بالدماء».





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وعرض موسى فيديو التسجيل مترجم باللغة العربية والأمهرية والإنجليزية، كما استعرض عدد من المواقع العالمية والعربية والتي نشرت التسريب.وخلال الساعات الماضية، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في إثيوبيا التعليقات بعد تسجيل صوتي منسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يؤكد فيه أنه "يفضل الموت على أن يتخلى عن السلطة".وفي التسريب الذي تحدث فيه آبي أحمد بالأمهرية، وترجمه نشطاء إثيوبيون إلى الإنجليزية، حذر رئيس الوزراء الإثيوبي أعضاء حزب الرخاء (الحزب الحاكم) من الأحزاب الأخرى التي تريد أن تستولي على السلطة من خلال الانتخابات المقررة في 21 يونيو الجاري.وقال آبي أحمد: "نحن بحاجة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة من أي خطأ صغير.. لا يجب أن يتولى السلطة أي شخص آخر خلال العشر سنوات القادمة.وأضاف: "أفضل الموت، ولن أتخلى عن السلطة.. سنتخذ العديد من الإجراءات، والقوة التي أعددناها لهذا حان وقت العمل بها لذلك سيكون هناك إراقة دماء هائلة".